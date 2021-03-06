İstanbullu 'Evde Kal'madı, trafik durma noktasına geldi
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İstanbullu 'Evde Kal'madı, trafik durma noktasına geldi

06.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:33
İstanbullu 'Evde Kal'madı, trafik durma noktasına geldi

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan cumartesi-pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının cumartesi gündüz saatlerinde kaldırılması sonrasında İstanbullular 'Evde Kal'madı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan cumartesi-pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının cumartesi gündüz saatlerinde kaldırılması sonrasında İstanbullular 'Evde Kal'madı. Avcılar E-5'te iki yönlü olarak yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Trafik bazı bölgelerde zaman zaman durma noktasına geldi.

Bilim kurulu tavsiyesi ile bakanlar kurulundan alınan karar neticesinde bir süredir uygulanan 56 saatlik kısıtlamanın İstanbul'da cumartesi gündüz saatlerinde uygulanmayacağı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından ilk cumartesi günü dışarıda oluşan görüntü İstanbullular 'Evde Kal'madı dedirtti. E-5 karayolu Ambarlı kavşağı mevkisinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. Belediyenin kent genelinde trafik yoğunluğu gösteren uygulamada ise yoğunluk yüzdesi saat 13.20 itibariye yüzde 56 olarak ölçüldü. - İSTANBUL

İstanbullu 'Evde Kal'madı, trafik durma noktasına geldi
İstanbullu 'Evde Kal'madı, trafik durma noktasına geldi
İstanbullu 'Evde Kal'madı, trafik durma noktasına geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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