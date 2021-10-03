İstanbullu çocuklar Matematik Evi'yle buluşuyor - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbullu çocuklar Matematik Evi'yle buluşuyor

Hürriyet - Haberler | Magazin
İstanbullu çocuklar Matematik Evi'yle buluşuyor

Ankara, Çankırı ve Çorum'dan sonra İstanbul'daki ilk Matematik Evi de açıldı.

İSTANBUL (Hürriyet) - Ankara, Çankırı ve Çorum'dan sonra İstanbul'daki ilk Matematik Evi de açıldı. Merkez ilk olarak önceki hafta öğretmenlere tanıtıldı. Eyüp Sultan Belediyesi'nin geliştirdiği projede Matematik öğretmenleri, zeka oyunları eğitmenleri ve uzman rehberler görev alıyor.

Müze ve sergi alanı konseptinde planlanan Matematik Evi'nde amaç matematiğin sanatla, mimarlıkla, tıpla ilişkisini anlatmak ve öğrencilere matematiği öğrenmenin kolay ve eğlenceli yollarını sunmak. Farklı yaş gruplarına uygun çeşitli etkinlik ve atölyelerin düzenleneceği merkezde ayrıca söyleşiler, imza günleri, konferanslar ve film gösterimleri de yapılacak.

ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

Matematik Evi'yle ilgili dikkat çeken bir başka ayrıntıysa çalışmaların sınıfa bağlı kalmadan, açıkhavada teorik ve uygulamalı yapılacak olması. Proje ekibinin yöneticilerinden Hasan Topdemir herkese hitap eden bir yapı kurduklarını anlatıyor ve şöyle devam ediyor: "Burada günlük hayattaki matematiğin gerçek, eğlenceli ve ilginç taraflarına dikkat çekiyoruz. Altın orandan da Vinci Köprüsü'ne, kanalizasyon kapağındaki sırdan Mimar Sinan'ın yapılarındaki muhteşem fikirlere birçok konuyu açıklayabileceğimiz materyaller ziyaretçilerimizi bekliyor. 4-7 yaş grubu çocuklarımız aileleriyle birlikte evi ziyaret edebilir, atölye ve etkinliklerimize katılabilirler. 8 yaş ve üstü çocuklarla yetişkinler de programlarımızdan faydalanabilirler."

Matematik Evi'ndeki etkinlikler ve sergiler ücretsiz ancak atölyeler için önceden kayıt yaptırmak gerekiyor. Merkez, salı hariç haftanın 6 günü 9.00-19.00 saatleri arası hizmete açık.

Hürriyet - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Tunç Soyer Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol İbrahim Tatlıses
Spor Güven Yalçın Umut Meraş Necip Uysal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbullu çocuklar Matematik Evi'yle buluşuyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 08:27:10. #1.12#