"İstanbullu biri Okinawa'da yaşamaya başlarsa ömrü uzar"

İnsanların belki de binlerce yıldır ortak şekilde aradığı tek bir şey var: Uzun yaşamın sırrı. Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözmek için sayısız araştırma yapıyor, 100 yaşını aşmış insanların yoğun şekilde yaşadığı Mavi Bölgeler olarak adlandırılan yerlerde incelemeler yapılıyor.

İnsanların belki de binlerce yıldır ortak şekilde aradığı tek bir şey var: Uzun yaşamın sırrı. Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözmek için sayısız araştırma yapıyor, 100 yaşını aşmış insanların yoğun şekilde yaşadığı Mavi Bölgeler olarak adlandırılan yerlerde incelemeler yapılıyor. Peki, uzun yaşamın bir sırrı var mı?

Kaynak: DailyMotion.com