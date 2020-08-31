İstanbullu balıkçılar 1 Eylül mesaisinde
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İstanbullu balıkçılar 1 Eylül mesaisinde

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle "vira bismillah" diyecek olan Marmaralı balıkçılar, bu gece açılacak denizden bereketli dönmeyi umut ediyor.

İstanbullu balıkçılar 1 Eylül mesaisinde
31.08.2020 17:15 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:15

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle "vira bismillah" diyecek olan Marmaralı balıkçılar, bu gece açılacak denizden bereketli dönmeyi umut ediyor.

Denizlerde av yasağı nedeniyle teknelerini bir süredir kıyıya çeken balıkçıların yeni sezon hazırlığı sona erdi. Av yasağının kalkmasına saatler kala son hazırlıklarını tamamlayan Marmaralı balıkçılar, av öncesi kazadan, beladan korunmak için Gürpınar'daki balıkçı barınağında demirledikleri gemilerinde kurban kesti.

Kimi balıkçılar ağlarının son rötuşlarını tamamladı, kimileri de teknesine mazot takviyesi yaptı. Bazı balıkçılar ağlarını bazıları da yedek teknelerini balıkçı gırgırlarına yerleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan kimi balıkçılar da av öncesi kişisel bakımlarını ihmal etmeyerek teknede saç, sakal tıraşı oldu. Gürpınar balıkçı barınağında yoğun olarak hissedilen sıcaklık nedeniyle bazı balıkçılar, tekneden denize atlayarak serinledi.

Bu gece teknesiyle 25 kişilik bir ekiple denize açılacak olan reis Hasan Akbulut, beklentinin her zaman olduğunu ancak balık durumunun denize açıldıklarında belli olacağını söyledi.

Her sene umutlu olduklarını ancak havaların sıcak olduğunu ve iklimlerin değiştiğini dile getiren Akbulut, "Deniz suyu çok sıcak. Bundan 20-30 sene önceki gibi. Dolayısıyla balık azalıyor. Karadeniz'in balığı Ukrayna'ya gitti. Havalar sıcak olduğu için balık gelmiyor. Biz bile duramıyoruz sıcak olduğu için. Denize çıkmadan bir şey belli olmaz. Şu anda en çok palamudun çok olması bekleniyor. Bütün balıkçılar palamut için hazırlık yaptı." dedi.

Akbulut, öncelikle Marmara'da avlanacaklarını ardından balık durumuna göre farklı yerlerde de avlanacaklarını, av sezonunun 15 Nisan 2021 tarihine kadar süreceğini anlattı.

"Avcı 55" adlı balıkçı teknesinin kaptanı Gökhan Konar da bu sene balığın bol olmasını beklediklerini belirterek, "İnşallah bereketli geçer. Deniz bereketli görünüyor. Genelde istavrit tutuyoruz ama palamut bol bu sene." dedi.

Hazırlıkları büyük ölçüde tamamladıklarını anlatan Konar, tekneye yakıt takviyesi yaptıklarını, ağlardaki eksikleri gidermeye çalıştıklarını, saat 00.00'da ağları denize atıp sabah saatlerinde hale balık getireceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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