IstanbulLight 2018, Aydınlatma Ürün ve Çözümlerine Ev Sahipliği Yapıyor

Fuarda doğru aydınlatmanın perakende sektöründeki verimlilik ve kârlılığına olan etkileri ve yenilikçi çözümler paylaşılacak.

Dünyanın öncü fuar organizatörü UBM tarafından organize edilen 11. IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi, 19-22 Eylül 2018 tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) stratejik ortaklığı ile düzenlenen fuarda, perakende profesyonelleri en son teknolojileri uzman isimlerden ve kurumlardan öğrenebilecek ve iş birliği geliştirebilecekler. Ayrıca doğru aydınlatma ile satış, çalışan ve müşteri memnuniyetindeki verimlilik hakkında bilgi alabilecek ve çözüm sağlayan ürün ve hizmetlerle tanışacaklar.

DOĞRU AYDINLATMA, VERİMLİLİK VE KÂRLILIK GETİRİYOR

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; perakende sektöründe aydınlatma tasarımının doğru kullanımı müşteri deneyimini zenginleştiriyor ve çalışan verimliliğini artırıyor. Bu da şirketin kârlılığını doğrudan etkiliyor. Hızla artan rekabet ortamında şirketler, mağaza içi aydınlatma tasarımlarıyla daha çok müşteri çekebildiği gibi müşterilerinin satın alma kararlarında da etkili olabiliyor.

Aydınlatma sektörünün sunduğu stratejik değerin farkında olarak bu sektörün farklı endüstrilerin gelişiminde rol alması için çalıştıklarını dile getiren UBM EMEA IstanbulLight Marka Direktörü Mehmet Dükkancı, "Günümüzde perakende sektörü, müşterileriyle bağ kurma ve onlara sundukları deneyimi her geçen gün zenginleştirme gibi zorlu bir hedefle çalışmalarını sürdürüyor. Aydınlatma tasarımları alanındaki gelişmeler ise eşsiz mağaza deneyimleri sunmanın rekabette öne geçmek için önemli bir kriter haline geldiği bu sektöre büyük bir değer sağlama potansiyeline sahip. İnterdisipliner bir bakış açısıyla farklı ülkelerden ve endüstrilerden uzmanları ve lider kurumları bir araya getirdiğimiz IstanbulLight, bu yenilikçi çözümleri sergilemek için katılımcılara özel bir alan sunuyor. Bu yıl bu alanda en yeni ve en iyi çözümlere ev sahipliği yapacağız ve bu iki endüstrinin temsilcilerini bir araya getirerek yeni iş fırsatları yaratacağız" dedi.

IstanbulLight Fuarı yenilenen etkinlik programıyla bu yıl sektördeki tüm gelişmeleri kapsayan bir içeriğe sahip. Bu sayede yeni yaklaşımlarla sektör profesyonellerine farklı bakış açıları kazandıracak. IstanbulLight Aydınlatma Forumu, IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi ve Ticaret Sahnesi etkinlikleri ile aydınlatma sektörünün gündemini usta isimlerle masaya yatıracak.

Fuar, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Balkanlar, BDT Ülkelerinden 8000'i aşkın sektör profesyonelini ağırlayacak ve 250'nin üzerinde firmanın en yeni ürün ve teknolojilerine ev sahipliği yapacak.