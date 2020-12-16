İstanbulkart HES kodu eşleşmesi nasıl yapılır! İstanbulkart HES kodu eşleşmesi son gün!

Kovid 19 salgını hızla sürerken devletler ve bir takım şehir yönetimleri halkı korumak ve takibini sağlamak için pek çok önlem alıyor ve yer yer vatandaşları kısıtlamalara tabii tutuyor. Peki, İstanbulkart HES kodu eşleşmesi nasıl yapılır! İstanbulkart HES kodu eşleşmesi son gün!

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kovid 19 tedbirleri kapsmında devrim niteliğinde bir uygulmaya geçiyor. Peki, İstanbulkart HES kodu eşleşmesi nasıl yapılır! İstanbulkart HES kodu eşleşmesi son gün!

İSTANBULKART VE HES KODU EŞLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı'nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak. Ya da ikinci bir seçenek olarak 153'ü arayarak kolaylıkla eşleşme yapmak mümkün. Ancak bu aramaları yapamdan nce elnbizde hali hazırda HES kodunuz bulunmalı.

İstanbul'da toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor. Bunların 8 milyon 260 bin 87 adedi (Yüzde 24) kişiselleştirilmiş durumda.

İSTANBULKART VE HES KODU EŞLEMESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

İstanbulkart ve HES kodlarını eşleştirmek için son gün 15 Oca. Bu tarihten sonra HES kodu tanımlı olmayan kartlar kullanılamayacak.