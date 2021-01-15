İstanbulkart - akbil HES kodu eşleştirmİstanbulkart - akbil HES kodu eşleştirme nasıl yapılır?

HES kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesi ardından İBB, yeni dönem için gerekli adımları atarak İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi uygulamasını başlattı. Peki, HES kodu şart mı? İstanbul İBB İESTT toplu taşımada HES kodu mecburi mi? Metrobüs, metro ulaşımda HES kodu şart mı?

HES kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesi ardından İBB, yeni dönem için gerekli adımları atarak İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi uygulamasını başlattı.Peki, HES kodu şart mı? İstanbul İBB İESTT toplu taşımada HES kodu mecburi mi? Metrobüs, metro ulaşımda HES kodu şart mı?

METROBÜS, METRO VE OTOBÜSTE AŞIMDA HES KODU ŞART MI?

Genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir. İşlem sırasında destek almak isteyen vatandaşlar Alo 153'e başvurabilecek.