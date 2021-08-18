İstanbulda su kesintisi ne zaman olacak? İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?
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İstanbulda su kesintisi ne zaman olacak? İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbulda su kesintisi ne zaman olacak? İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?
Haberler.com - Haberler | Gündem

İstanbul'da su kesintisi olup, olmadığı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Peki, 18 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'da su kesintisi olacak mı? Su kesintisi neden olacak? İstanbulda su kesintisi ne zaman olacak? İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?

Mega kent İstanbul'da çalışma ve onarım ile ilgili elektrik ve su kesintileri meydana gelebilmekte. Bu bağlamda vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında İstanbul'da su kesintisi gündeme gelmiştir. Vatandaşlar internette en çok "18 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'da su kesintisi olacak mı? Su kesintisi neden olacak? İstanbulda su kesintisi ne zaman olacak? İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?" sorularına cevap aramaktadır. İstanbul'da meydana gelen su kesintileri ile ilgili İSKİ'nin bilgilendirmesi ve yaşadığınız bölgede su kesintisi olup, olmadığı ile ilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBULDA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN OLACAK?

İstanbul'da su kesintisi ile ilgili İSKİ'nin duyuru sayfasında iki ilçe'de meydana geleceği bildirilmiştir. Buna göre Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde iki bölgede su kesintisi olacağı ile ilgili bilgi bulunmaktadır.

SU KESİNTİSİ İLE İLGİLİ BİLGİLER İÇİN İSKİ ARIZA SORGU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN!

ARNAVUTKÖY Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İstanbulda su kesintisi ne zaman olacak? İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?

BAŞAKŞEHİR Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İstanbulda su kesintisi ne zaman olacak? İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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