İstanbul21'in resmî internet sitesi açıldı
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İstanbul21'in resmî internet sitesi açıldı

İstanbul21'in resmî internet sitesi açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İngiltere'nin Manchester City ile Chelsea takımlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da karşı karşıya getirecek 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin resmi internet sitesi bugün yayına girdi.

İngiltere'nin Manchester City ile Chelsea takımlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da karşı karşıya getirecek 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin resmi internet sitesi bugün yayına girdi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan web sitesi, dünyadaki tüm futbolseverlere final karşılaşması, ev sahibi şehrimiz İstanbul ve kapsamlı bir yenilemeden geçen stadyumla ilgili özel bilgi ve haberler vermeyi amaçlıyor.

İnternet sitesinde ayrıca, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Elçisi Hamit Altıntop ile yapılan özel röportajlar, Burak Yılmaz ve Mesut Özil gibi önde gelen futbolcuların final maçıyla ilgili görüşleri yer alıyor.

Liverpool ile Milan arasında oynanan ve İngiliz ekibinin unutulmaz geri dönüşüne sahne olan 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin ardından, Atatürk Olimpiyat Stadyumu bir kez daha iki dev takımı ağırlayacak. İstanbul21'in resmi internet sitesinin adresi şöyle: https://uclfinal.tff.org/ - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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