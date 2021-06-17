İstanbul-Zonguldak iç hat seferleri başladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı 2021 yılının ilk iç hat İstanbul-Zonguldak arası seferleri başladı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı 2021 yılının ilk iç hat İstanbul-Zonguldak arası seferleri başladı.

Bölgede korona virüs tedbirleri ve pist uzatma çalışmaları nedeniyle 1 yıla aşkın süredir uçak kalkmayan Zonguldak Havalimanı'nda normalleşme süresine girilmesiyle 2021 yılının Türk Hava Yollarına ait TK2732 sayılı ilk iç hat seferi İstanbul'dan 17.20 itibariyle Zonguldak'a uçuşunu gerçekleştirdi.

Diğer yandan Perşembe ve Pazar günü olmak üzere haftada 2 gün iç hat seferi olacağı açıklandı.

Perşembe günleri; İstanbul kalkış 17.20, Zonguldak'tan kalkış 19.20 olarak, Pazar günleri ise; İstanbul'dan kalkış 10.00, Zonguldak'tan kalkış ise 12.00 olarak belirlendi.

(Gülcan Çolak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı