İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA LÜKS ARACIN ELEKTRONİK EKRANI SANİYELER İÇİNDE ÇALINDI - Haberler
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İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA LÜKS ARACIN ELEKTRONİK EKRANI SANİYELER İÇİNDE ÇALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA)-ZEYTİNBURNU'nda park halindeki otomobilin elektronik ekranı, hırsızlar tarafından saniyeler içerisinde çalındı.

İSTANBUL (DHA) - Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA)-ZEYTİNBURNU'nda park halindeki otomobilin elektronik ekranı, hırsızlar tarafından saniyeler içerisinde çalındı. Aynı otomobilin ikinci kez soyulduğu öğrenilirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Aralık Cuma günü, saat 05.00 sıralarında, Gökalp Mahallesi 46. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sokak üzerinde park halindeki otomobilin yanına gelen 2 kişiden biri, önce camı kırdı, daha sonra sırtıyla bastırarak camın dağılmasını sağladı. Aracın içine giren hırsız, elektronik ekranı yerinden söktü. Daha sonra hırsızlar olay yerinden kaçtı. Sabah işine gitmek için otomobilinin yanında gelen otomobil sahibi, aracın camının kırık olduğunu fark etti. Soyulduğunu anlayan araç sahibi, durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yanında gelen hırsızlardan biri yanında getirdiği aletle camı kırıyor. Camın dağılması için ise sırtıyla bastırıyor. Kırdığı camdan içeri giren hırsız, elektronik ekranı çalıyor. İki hırsız daha sonra hızla uzaklaşıyor.

İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA LÜKS ARACIN ELEKTRONİK EKRANI SANİYELER İÇİNDE ÇALINDI

İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA LÜKS ARACIN ELEKTRONİK EKRANI SANİYELER İÇİNDE ÇALINDI

İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA LÜKS ARACIN ELEKTRONİK EKRANI SANİYELER İÇİNDE ÇALINDI

İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA LÜKS ARACIN ELEKTRONİK EKRANI SANİYELER İÇİNDE ÇALINDI

İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA LÜKS ARACIN ELEKTRONİK EKRANI SANİYELER İÇİNDE ÇALINDI

İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA LÜKS ARACIN ELEKTRONİK EKRANI SANİYELER İÇİNDE ÇALINDI

İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA LÜKS ARACIN ELEKTRONİK EKRANI SANİYELER İÇİNDE ÇALINDI

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