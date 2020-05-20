İstanbul yolunda kısıtlama sonrası araç kuyruğu(2)
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İstanbul yolunda kısıtlama sonrası araç kuyruğu(2)

YOĞUNLUK GÜNDÜZ DE SÜRÜYORKoronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarasından itibaren kaldırılmasıyla Tekirdağ ile İstanbul arasında gece yoğunlaşan trafik gündüz de çift yönlü olarak sürüyor.

İstanbul yolunda kısıtlama sonrası araç kuyruğu(2)
20.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:13

YOĞUNLUK GÜNDÜZ DE SÜRÜYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarasından itibaren kaldırılmasıyla Tekirdağ ile İstanbul arasında gece yoğunlaşan trafik gündüz de çift yönlü olarak sürüyor. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine sınır İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ndeki uygulama noktasında jandarma ve polis ekiplerince uygulama aralıksız devam ediyor.Jandarma ve polis ekipleri, kontrolleri sırasında seyahat belgesi olmadan Tekirdağ'a giriş yapmak isteyen vatandaşları geri çevirdi. Seyahat belgesi olanların ise geçişlerine izin veriliyor.

Aynı şekilde seyahat kısıtlamasının bulunduğu İstanbul'a gitmek isteyenlerin de seyahat belgesi olanların geçişi sağlanırken, bulunmayanlar geri çevriliyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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