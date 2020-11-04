İstanbul yolu kapandı
04.11.2020 12:14 | Son Güncelleme: 04.11.2020 12:32
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kantara girmeye çalışan kamyonun üzerindeki profiller etrafa saçılınca Bursa-İstanbul Karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı.
Gemlik Orhangazi yolu üzerinde bulunan Karayolları kantarına girmeye çalışan tırdaki profiller yola savruldu.
Kaza sonra Bursa - İstanbul Karayolu bir süre trafiğe kapandıktan sonra yapılan çalışmayla birlikte bir şeridi açılıp uzun süre tek şeritten verilebildi. Yola savrulan profiller vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı