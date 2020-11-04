İstanbul yolu kapandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kantara girmeye çalışan kamyonun üzerindeki profiller etrafa saçılınca Bursa-İstanbul Karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı.

Gemlik Orhangazi yolu üzerinde bulunan Karayolları kantarına girmeye çalışan tırdaki profiller yola savruldu.

Kaza sonra Bursa - İstanbul Karayolu bir süre trafiğe kapandıktan sonra yapılan çalışmayla birlikte bir şeridi açılıp uzun süre tek şeritten verilebildi. Yola savrulan profiller vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı