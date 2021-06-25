İSTANBUL-YKS ÖNCESİ ZUHURATBABA TÜRBESİ'NE GELİP DUA ETTİLER
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İSTANBUL-YKS ÖNCESİ ZUHURATBABA TÜRBESİ'NE GELİP DUA ETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2 milyon 600 bin öğrencinin gireceği YKS sınavı öncesi öğrenciler ve veliler, Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi'ne gelerek dua etti.

2 milyon 600 bin öğrencinin gireceği YKS sınavı öncesi öğrenciler ve veliler, Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi'ne gelerek dua etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan "Temel Yeterlilik Testi" sınavında yaklaşık 2 milyon 600 bin aday ter dökecek. Sınava bir gün kala Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi'ne gelen öğrenci ve veliler, pandemi nedeniyle ziyarete kapalı olan türbe çevresinde dua etti. Zuhuratbaba Türbesi'ne erken saatlerde gelen öğrenci ve veliler, duaların ardından yanlarında getirdikleri şeker ve tespihleri çevredekilere dağıttı. Türbenin ziyarete kapalı olması nedeniyle geçtiğimiz yıllara göre yoğunluğun daha az olduğu görüldü. Bazı veliler de türbeye yalnız gelerek dua okudular.

"KIZIM İÇİN GELDİM"

Kızıyla birlikte türbeye gelen Arzu İbrikçi, "Kızım için geldim, her cuma geliyoruz. Allah, herkesin hakkında hayırlısını versin. Rabbim, yarın sınava girecek gençlere zihin açıklığı versin. O, elinden geleni yaptı. Artık takdir Allah'ın. Pandemi nedeniyle kapalı ama yine de gelip dua ediyoruz" dedi.

Yarın gireceği YKS sınavı öncesinde türbeyi ziyarete gelen Ilgın Albayrak, "Bütün yıl çalıştık. İnşallah, emeklerimizin karşılığını görürüz. Onun için buraya geldik. Sınava hazırım. Bol bol dua ettim, şeker dağıttık" diye konuştu.

İSTANBUL-YKS ÖNCESİ ZUHURATBABA TÜRBESİ'NE GELİP DUA ETTİLER
İSTANBUL-YKS ÖNCESİ ZUHURATBABA TÜRBESİ'NE GELİP DUA ETTİLER
İSTANBUL-YKS ÖNCESİ ZUHURATBABA TÜRBESİ'NE GELİP DUA ETTİLER
İSTANBUL-YKS ÖNCESİ ZUHURATBABA TÜRBESİ'NE GELİP DUA ETTİLER
İSTANBUL-YKS ÖNCESİ ZUHURATBABA TÜRBESİ'NE GELİP DUA ETTİLER
İSTANBUL-YKS ÖNCESİ ZUHURATBABA TÜRBESİ'NE GELİP DUA ETTİLER
İSTANBUL-YKS ÖNCESİ ZUHURATBABA TÜRBESİ'NE GELİP DUA ETTİLER
İSTANBUL-YKS ÖNCESİ ZUHURATBABA TÜRBESİ'NE GELİP DUA ETTİLER
İSTANBUL-YKS ÖNCESİ ZUHURATBABA TÜRBESİ'NE GELİP DUA ETTİLER
İSTANBUL-YKS ÖNCESİ ZUHURATBABA TÜRBESİ'NE GELİP DUA ETTİLER
İSTANBUL-YKS ÖNCESİ ZUHURATBABA TÜRBESİ'NE GELİP DUA ETTİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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