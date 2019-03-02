İstanbul- Yıldırım, Pendik'te Minibüs Kullandı

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulunduğu Pendik'te minibüs kullandı. Binali Yıldırım, Pendik minibüs durağı esnafını ziyaret etti. Yıldırım, durakta bulunanlarla sohbet etti. Yıldırım, daha sonra burada bulunan bir minibüsün direksiyonuna geçti ve bir süre kullandı.

Kaynak: DHA