"İstanbul Yenileniyor" kampanyasına rekor başvuru geldi
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"İstanbul Yenileniyor" kampanyasına rekor başvuru geldi

'İstanbul Yenileniyor' kampanyasına rekor başvuru geldi
Bültenler - Haberler | Güncel

Sisteme 1.5 ayda, 150 bin İstanbullunun yaşam alanını kapsayan 1.600'ün üzerinde başvuru yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, İmar AŞ ve BİMTAŞ'ın bulunduğu Şehircilik Grubu Koordinatörlüğü, depreme karşı güvenli yapılar oluşturmak için İstanbul Yenileniyor Platformunu kurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "istanbulyenileniyor.com" ile dönüşümü birlikte başaracağız" sözleriyle lanse ettiği platform, 5 Temmuz'dan bu yana İstanbullulara hizmet veriyor.

İBB, bu platformla riskli yapılarını dayanıklı konutlara dönüştürmek isteyen vatandaşların başvurularını alıyor. Tüm süreç boyunca yol haritası sunarak, yapılarını yeniliyor. Kentsel dönüşüm konusunda, geçmişteki olumsuz örnekler yüzünden güvensizlik duyan vatandaşlar, İBB çatısı altında kurulan bu platform sayesinde binalarını güvenli şekilde dönüştürebiliyor.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, 1.5 aylık süre içinde 150 bin vatandaşın yaşam alanını kapsayan 1.600'ün üzerinde rekor başvuru aldıklarını belirtti. Kurt, "Vatandaşlarımıza riskli yapılarını yenilemek için teklifte bulunacağız. Şartları birlikte belirleyeceğiz. Uzlaşırsak, riski yapıları tahliye edip yeni yapılarını yapacağız" dedi.

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Kaynak: Bültenler

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