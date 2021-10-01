İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda Düzenlenecek Olan Zonguldak Tanıtım Günleri ile İlgili Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Haberler
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İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda Düzenlenecek Olan Zonguldak Tanıtım Günleri ile İlgili Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

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İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda Düzenlenecek Olan Zonguldak Tanıtım Günleri ile İlgili Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda Düzenlenecek Olan Zonguldak Tanıtım Günleri ile İlgili Değerlendirme Toplantısı YapıldıValiliğimiz, Zonguldak Belediyesi, ZONDEF işbirliği ile 18-21 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda düzenlenecek olan Zonguldak Tanıtım Günleri ile...

ZONGULDAK (Habermetre) - İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda Düzenlenecek Olan Zonguldak Tanıtım Günleri ile İlgili Değerlendirme Toplantısı YapıldıValiliğimiz, Zonguldak Belediyesi, ZONDEF işbirliği ile 18-21 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda düzenlenecek olan Zonguldak Tanıtım Günleri ile ilgili değerlendirme ve istişare toplantısı Zoom üzerinden Vali Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla yapıldı.

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Haber: İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda Düzenlenecek Olan Zonguldak Tanıtım Günleri ile İlgili Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Haberler
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