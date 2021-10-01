İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda Düzenlenecek Olan Zonguldak Tanıtım Günleri ile İlgili Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

ZONGULDAK (Habermetre) - İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda Düzenlenecek Olan Zonguldak Tanıtım Günleri ile İlgili Değerlendirme Toplantısı YapıldıValiliğimiz, Zonguldak Belediyesi, ZONDEF işbirliği ile 18-21 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda düzenlenecek olan Zonguldak Tanıtım Günleri ile ilgili değerlendirme ve istişare toplantısı Zoom üzerinden Vali Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla yapıldı.

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