İSTANBUL- /yeniden/ SULTANGAZİ'DE SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI:  1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

Olay Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi 2135 Sokak'ta gerçekleşti. Yolda yürüyen Erdi Tanrıverdi silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağdıran saldırganlar yaya olarak kaçarken, Erdi Tanrıverdi kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tanrıverdi'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Erdi Tanrıverdi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası olayın meydana geldiği sokağa şerit çeken polis ekipleri detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Polis ekiplerinin önlemi

Polisin olay yeri çalışması

Zırhlı polis aracından görüntü

Genel ve detaylar





Kaynak: DHA