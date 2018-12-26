İstanbul Yeni Yıla Hazırlanıyor

YENİ yıla sayılı günler kala İstanbul'un sokakları, caddeleri rengarenk ışıklarla aydınlatıldı. Süs eşyası satan dükkanlarda yoğunluk yaşanırken, umudunu Milli Piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar biletlere yoğun ilgi gösteriyor.

Yılbaşı hazırlıkları kapsamında İstanbulluların uğrak noktalarından birisi de Eminönü oldu. Tarihi yarımadada yılbaşı süsleri satan esnaflar memnun. Tahtakale esnaflarından İlker Bozboğan insanların ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, "Bu sene satışlardan memnunuz. Halkın ilgisi yoğun. En çokta ambalaj kağıtları ve kar küreleri satılıyor" derken bir başka esnaf Sezer Dağdelen ise yılbaşında en çok tercih edilen ürünlerin kar taneleri, kar spreyleri ve ışıklı şapkalar olduğunu belirtti.

CADDELER RENGARENK IŞIKLARLA AYDINLATILDI

İstanbul'un gözde semtlerinden Nişantaşı'da yeni yıla hazır. Caddeler renkli ışıklarla aydınlatıldı. Nişantaşı'nda bilet satan Nedim Özdemir en çok çeyrek bilet satıldığını belirtti. Öte yandan 70 milyon liralık büyük ikramiye yabancı turistlerin de ilgisini çekti. Bir turist, "Büyük ikramiye belki bize çıkar. Bu yıl güzel bir şey kazanacağım. 4 tane bilet aldım 3 tanesi çeyrek 1 tanesi de yarım bilet" dedi.

Kaynak: DHA