İstanbul Yeni Havalimanı'nın İlk Konuğu Çocuklar Oldu
Hizmete girdiğinde dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk ziyaretçileri, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın daveti üzerine 7 bölgeden gelen 70 çocuk oldu.
20 Nisan 2018 Cuma 12:12
Hizmete girdiğinde dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk ziyaretçileri, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın daveti üzerine 7 bölgeden gelen 70 çocuk oldu.