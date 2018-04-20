İstanbul Yeni Havalimanı'nın İlk Konuğu Çocuklar Oldu

Hizmete girdiğinde dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk ziyaretçileri, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın daveti üzerine 7 bölgeden gelen 70 çocuk oldu.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın İlk Konuğu Çocuklar Oldu

Hizmete girdiğinde dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk ziyaretçileri, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın daveti üzerine 7 bölgeden gelen 70 çocuk oldu.

Kaynak: Dunya.com

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