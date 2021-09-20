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İstanbul yeni haftaya yüzde 54 trafik yoğunluğu ile başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul yeni haftaya yüzde 54 trafik yoğunluğu ile başladı İki günlük hafta sonu tatilinin ardından mesaiye başlayan İstanbul'da haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaşarak başladı.

İstanbul yeni haftaya yüzde 54 trafik yoğunluğu ile başladı

İSTANBUL - İki günlük hafta sonu tatilinin ardından mesaiye başlayan İstanbul'da haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaşarak başladı.

Haftanın ilk mesai gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaşarak başladı. Sabah saatlerinde işyerlerine gitmek için evden çıkan vatandaşların yollarda trafik yoğunluğu oluşturduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulamasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde şeklinde ölçüldü. Trafik yoğunluğunun D -100 Karayolu Beylikdüzü - Küçükçekmece Ankara istikameti ile Haramidere Bağlantı Yolu, Tem Otoyolu Bahçeşehir - Ispartakule arasında yaşandığı görüldü. TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa- Sultangazi ile Seyrantepe arasında yoğun trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu Yakasından Avrupa'ya geçişte ise TEM Otoyolu Ataşehir - Kavacık arası, 15 Temmuz Köprüsünde Çamlıca - Altunizade arasında yoğun trafik yoğunluğu oluştu. D - 100 Karayolu Kartal - Ümraniye arasında da belirli aralıklarla trafik yoğunluğunun oluştuğu kayıtlara geçti.

İstanbul yeni haftaya yüzde 54 trafik yoğunluğu ile başladı

İstanbul yeni haftaya yüzde 54 trafik yoğunluğu ile başladı

İstanbul yeni haftaya yüzde 54 trafik yoğunluğu ile başladı

İstanbul yeni haftaya yüzde 54 trafik yoğunluğu ile başladı
İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Son Dakika Haberleri
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