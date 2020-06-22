İstanbul yeni haftaya yoğun trafik ile başladı İstanbul'da yeni haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da yeni haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yaşanıyor. E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı. Vatandaşlardan bazılarının durakta otobüs beklerken maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görüldü.

Yeni haftanın ilk sabahına uyanan Megakent İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Bu kapsamda kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 26'ya çıktı

İşlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların metrobüs duraklarında kalabalık oluşturdukları görüldü. Vatandaşlardan bazılarının maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri bazılarının da dikkat etmedikleri görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA