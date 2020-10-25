İstanbul yeni güne sisle başladı
25.10.2020 06:23 | Son Güncelleme: 25.10.2020 06:40
Sisin etkili olduğu bölgelerden görüntüler Siste ilerleyen araç trafiğinden görüntüler İstanbul yeni güne sisle başladı İSTANBUL (AA) – İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.
Sisin etkili olduğu bölgelerden görüntüler
Siste ilerleyen araç trafiğinden görüntüler İstanbul yeni güne sisle başladı
İSTANBUL (AA) – İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.
Sis, sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa yakasında Haliç, Zeytinburnu ve Cevizlibağ mevkisinde etkili oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil