İstanbul yeni güne sisle başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul yeni güne sisle başladı

25.10.2020 06:23 | Son Güncelleme: 25.10.2020 06:40

Sisin etkili olduğu bölgelerden görüntüler Siste ilerleyen araç trafiğinden görüntüler İstanbul yeni güne sisle başladı İSTANBUL (AA) – İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.

Sisin etkili olduğu bölgelerden görüntüler

Siste ilerleyen araç trafiğinden görüntüler İstanbul yeni güne sisle başladı

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.

Sis, sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa yakasında Haliç, Zeytinburnu ve Cevizlibağ mevkisinde etkili oldu.

İstanbul yeni güne sisle başladı
İstanbul yeni güne sisle başladı
İstanbul yeni güne sisle başladı
İstanbul yeni güne sisle başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Işın Karaca Caner Cindoruk Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Can Bartu Tamer Tuna Fatih Terim Burak Yılmaz
Daha Fazla Söz Fransa Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul yeni güne sisle başladı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 06:40:37. #1.15#
title