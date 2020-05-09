İSTANBUL Yeni alışveriş kriterleri: Ateş ölçümü, maske, gümüş iyon, UV ışınları -1
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL Yeni alışveriş kriterleri: Ateş ölçümü, maske, gümüş iyon, UV ışınları -1

İSTANBUL Yeni alışveriş kriterleri: Ateş ölçümü, maske, gümüş iyon, UV ışınları -1
09.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 09.05.2020 10:33

Yeni alışveriş kriterleri: Ateş ölçümü, maske, gümüş iyon, UV ışınlarıBuse ÖZEL - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) Koronavirüsün Türkiye'de de görülmeye başlamasıyla birlikte neredeyse bütün mağazalar kapılarını kapattı.

Yeni alışveriş kriterleri: Ateş ölçümü, maske, gümüş iyon, UV ışınları

Buse ÖZEL - Ömer HASAR/ İSTANBUL, (DHA) Koronavirüsün Türkiye'de de görülmeye başlamasıyla birlikte neredeyse bütün mağazalar kapılarını kapattı. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'ta açılmaya hazırlanırken markalar çeşitli önlemler ile hizmet vermeye başladı. Müşterilerin akıllarına en çok takılan sorunun deneyeceği giysinin virüs taşıyıp taşıyamayacağı olduğunu belirten DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Ersoy, "Kıyafetleri gümüş iyon içeren dezenfektanlar ile temizliyoruz. Ardından UV ışınları bulunan bir kabinde 7 dakika süre ile dezenfekte ettikten sonra tekrar reyonlara yerleştiriyoruz" dedi.

2 AY SÜREN HAZIRLIK

Bu hafta itibariyle mağazalarını açtıklarını belirten Serdar Ersoy aldıkları tedbirleri Sağlık Bakanlığı ve müşterilerinin internet üzerinden doldurdukları formlar ile hazırladıklarını belirterek bu süreç için tam 2 ay hazırlandıklarını ifade etti. Ersoy, "Hepinizin bildiği gibi 19 Mart'tan bu yana bizim ve sektördeki tüm markaların mağazaları kapalı. Yaklaşık 2 aylık süren bu süreçte biz hem dünyadaki sağlık kuruluşlarının, hem finans şirketlerinin, hem ekonomi kuruluşlarının raporlarını inceledik" dedi.

GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜMÜ, MASKESİZ GELEN MÜŞTERİYE MASKE

Mağaza içinde müşterilerin güvenle alışveriş yapabilmesi için çok ciddi önlemler aldıklarını belirten Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: "Müşterilerimiz kapıdan girdikten sonra karşılama ile beraber öncelikle ateşlerini ölçüyoruz. Hem kendileri hem de alışveriş yapan diğer insanlara konforlu bir alışveriş yapması için güven ortamı sağlamaya çalışıyoruz. En önemli prensiplerimizden bir tanesi de maske. Mağazaya giren tüm müşterilerin hepsine istisnasız maskeli girme zorunluluğu koyduk.

Bunun için de müşterimize 'Maske bulun gelin' demiyoruz ve maske temin ediyoruz. Eğer müşterilerimiz mağazaya maskesiz geliyorlarsa önce ateşlerini ölçüyoruz. Sonra da maske veriyoruz. Mağazamız içerisinde tüm müşteri ve çalışanlar kendilerini daha güvende hissediyorlar. Mağazanın belli noktalarında da el dezenfektanları var. Müşteriler gezerken el temasında bulundukları için her yere el hijyen istasyonları koyduk. Aynı zamanda mağazanın belli yerlerinde yerlere etiketler yerleştirdik. Üzerine de müşterilerimize sürekli olarak 2 metrelik sosyal mesafelerini korumaları yönünde uyarılar yerleştirdik. Bu da mağazamız içerisinde tüm trafiği dengelemiş oluyor. Mağaza içindeki havalandırma için de bir innovasyon yaptık. Mağaza içindeki klimaların içerisine ultraviyole cihazları yerleştirdik. Bu mağazada bir saat içerisinde 6 kere taze hava değişimi oluyor."

DENENEN KIYAFETLER NANO SPREY GÜMÜŞ VE UV İLE DEZENFEKTE EDİLİYOR

Müşterilerin kafasındaki en büyük soru işaretinin kıyafetlerin sterilizasyonu ile alakalı olduğunu belirten Ersoy, bu konudaki önlemlerini şöyle sıraladı: "Mağazalarda biz nano sprey gümüş cihazı kullanıyoruz. Her giren ve çıkan müşterinin ardından bir kere kabinler temizleniyor. Bir de yeni bir cihazımız var. Ultraviyole ışıklarıyla kasa yaptık ve bunun içine kabinde denenen ürünleri koyuyoruz. 7 dakika içerisinde ürünlerin üzerindeki tüm mikropları, bakterileri öldürüyor. Daha sonra tekrar reyona kavuşturmuş oluyoruz. Yeni gelen müşterilerimiz için ürünlerimizi bu teknoloji ile tamamen temizleyerek yeniden reyona kavuşturuyoruz. Dolayısıyla müşterilerimiz rahat rahat alışveriş edebilecekler."

HER 10 METREKAREYE 1 KİŞİ KURALI

İçişleri Bakanlığı'nın her 10 metrekareye 1 kişinin düşmesi kuralını da hatırlatan Ersoy, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre mağazaların net satış alanlarına göre mağaza kapasiteleri belirleneceğini ifade etti. Ersoy, ayrıca kasada da mesafe kuralı için önlemler alındığını belirterek kasiyerler ile müşteriler arasına bir cam koruma yerleştirildiğini ve müşterilere öncelikli olarak temassız ödeme yapmaları için çağrıda bulunduklarını söyledi.

İSTANBUL Yeni alışveriş kriterleri: Ateş ölçümü, maske, gümüş iyon, UV ışınları -1

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Haber
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü Haber
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak
Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı
Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı
Organik ürünlerin yetiştirildiği bu ilçede, koronavirüs vakasına rastlanmadı
Organik ürünlerin yetiştirildiği bu ilçede, koronavirüs vakasına rastlanmadı
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı
Silah zoruyla attırılan imza sebebiyle 20 milyon liralık mal varlığını kaybedecek 81 yaşındaki adam kısmi felç geçirdi
Silah zoruyla attırılan imza sebebiyle 20 milyon liralık mal varlığını kaybedecek 81 yaşındaki adam kısmi felç...
Rektörün istifası akıllara 'Lan ders çalış' dediği videoyu getirdi
Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
ABB'den Gökçek'e 'kazan yangını' yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı
ABB'den Gökçek'e "kazan yangını" yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Irrfan Khan Pınar Altuğ Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Nenad Bjelica Sergen Yalçın
Daha Fazla Mayıs Silah Avrupa Beşiktaş
Şu an buradasınız: İSTANBUL Yeni alışveriş kriterleri: Ateş ölçümü, maske, gümüş iyon, UV ışınları -1 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 12:48:29. #1.15#
title