"İstanbul Yeditepe Konserleri"nin üçüncü gününde Demet Akalın ve Alişan, izleyiciyle buluştu İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bir ay boyunca sürecek Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin üçüncü gününde Demet Akalın ve Alişan müzikseverlerle buluştu.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bir ay boyunca sürecek Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin üçüncü gününde Demet Akalın ve Alişan müzikseverlerle buluştu.

İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

Performansı esnasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Alişan, "Ben ve orkestra arkadaşlarım evlerinize konuk olduk. Eğer bir nebze de olsa sizlere moral verebildiysek ne mutlu bizlere. Bu güzel konserleri tertipleyen, bizleri sizlerle buluşturan başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Demet Akalın ise "Bu zor günlerimizde hiçbir dünya liderinin akıl edemediği, güzel evlerinize konuk olduğumuz bu güzel konserler için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere ve müzisyen dostlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler her gün saat 21.00'de İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanacak.

İstanbul Boğazı'nın yanı başındaki Kuruçeşme'de gerçekleştirilen "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk iki gününde Ajda Pekkan ve Sibel Can sahne almıştı. Etkinliğin ilk 10 gününde Demet Akalın ve Alişan'ın ardından sırasıyla Funda Arar, Hakan Peker, Işın Karaca, Coşkun Sabah, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş sahne alacak.

Kaynak: AA