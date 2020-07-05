"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Şükriye Tutkun ve Uğur Işılak izleyiciyle buluştu İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Şükriye Tutkun ve Uğur Işılak müzikseverlerle buluştu.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Şükriye Tutkun ve Uğur Işılak müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

İlk olarak sahneye çıkan ve "Gücüm yetene kadar" isimli şarkısıyla konsere başlayan Tutkun, "İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konserleri'nde, bu güzel ortam ve havada, siz değerli seyircilerimizle birlikte olmaktan, sizlerin evinde konuk olmaktan çok mutluyuz. Bizleri sizlerle bir araya getiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Konserimizi izlerken sizlerin de gönülden eşlik etmenizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tutkun'un ardından "Karadeniz gibi" adını taşıyan şarkısıyla sahneye çıkan Uğur Işılak ise Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı koordinasyonunda devam eden konserlerde yer almanın onurunu yaşadığını dile getirerek, "Sanata ve sanatçıya katkılarından dolayı kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA