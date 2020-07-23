"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Eda-Metin Özülkü ve Alpay izleyiciyle buluştu İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Eda-Metin Özülkü ve Alpay müzikseverlerle buluştu.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Eda-Metin Özülkü ve Alpay müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

İlk olarak sahneye çıkan ve "Aramadın aylardır" isimli şarkıyla başlayan Eda-Metin Özülkü, İstanbul Yeditepe Konserleri kapsamında hayranlarıyla buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu ve bu konserlerin sanatçılar için önemli olduğunu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eda-Metin Özülkü'den sonra sahneye çıkan Alpay da "Norma mia" isimli şarkıyla başladığı konserde, sevilen parçaları seslendirdi. Konserde, Alpay'ın vokalistliğini yapan Gözde Ural da şarkı söyledi.

Usta müzisyen Alpay, konserini şu sözlerle bitirdi:

"Bütün dünya bu koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çok zor günler yaşıyor. Bu çok zor günlerde sanata ve sanatçıya sahip çıkan Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Esenlikle kalın."

Kaynak: AA