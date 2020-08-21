"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Ceylan ve Mahmut Tuncer izleyiciyle buluştu İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Ceylan ve Mahmut Tuncer müzikseverlerle buluştu.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Ceylan ve Mahmut Tuncer müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden program, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı konser serisi ile sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

İlk olarak sahneye çıkan Ceylan, şarkılarını seslendirirken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve dinleyicilere sevgi ve saygılarını iletti, etkinlikte emeği bulunanlara teşekkür etti.

Ceylan'ın ardından sahne alan Mahmut Tuncer, sevilen halk müziği şarkılarını söyledi.

Kaynak: AA