"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Aykut Kuşkaya ve Mustafa Demirci izleyiciyle buluştu
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"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Aykut Kuşkaya ve Mustafa Demirci izleyiciyle buluştu

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Aykut Kuşkaya ve Mustafa Demirci müzikseverlerle buluştu.

13.08.2020 23:39 | Son Güncelleme: 14.08.2020 00:32

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Aykut Kuşkaya ve Mustafa Demirci müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden program, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı konser serisi ile sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

Konserde ilk olarak sanatçı Aykut Kuşkaya, "Sen Kadar" isimli şarkısıyla sahne aldı. Şair-mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek ve Yunus Emre'den şiirler okuyan ve bestelediği eserleri seslendiren Kuşkaya, Yeditepe Konserleri ile dinleyicileriyle kendilerini buluşturma imkanı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Aykut Kuşkaya'dan sonra sahneye çıkan ve "On sekiz bin aleme" eseriyle konserine başlayan Mustafa Demirci ise "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığımızın İstanbul Yeditepe Konserleri çerçevesinde düzenlenen programımıza hoş geldiniz. Bu vesile ile sanata olan sevgisini, katkısını bizden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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