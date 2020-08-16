"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Altay ve Kibariye izleyiciyle buluştu İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Altay ve Kibariye müzikseverlerle buluştu.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Altay ve Kibariye müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden program, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı konser serisi ile sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

"Keşke Aramasaydın" isimli şarkısıyla sahneye çıkan Altay, Yeditepe Konserleri ile dinleyicileriyle kendilerini buluşturma imkanı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Altay'dan sonra sahne alan Kibariye de sevilen şarkılarını seslendirdi ve konserde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kibariye, Yeditepe Konserleri'nde emeği geçenlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA