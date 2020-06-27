"İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Melihat Gülses ve Sami Özer izleyiciyle buluştu İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bir ay sürecek Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Melihat Gülses ve Sami Özer müzikseverlerle buluştu.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bir ay sürecek Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Melihat Gülses ve Sami Özer müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

Konserde ilk olarak sahneye çıkan Sami Özer, "İstanbul Yeditepe Konserleri'nde bizleri bir araya getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Özer'in ardından sahneye çıkan Gülses ise Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan konserde olmanın onurunu yaşadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İstanbul Kuruçeşme'den sizlere seslenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özlemek güzel ama kavuşmak daha güzel. Bu buluşmayı sağlayan, sizlerle bizleri buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Gülses'in performansının bir bölümünde Sami Özer de kendisine eşlik etti ve iki sanatçı birlikte bir şarkı seslendirdi.

Melihat Gülses ve Sami Özer'in ardından devam edecek konserlerde, Uğur Işılak-Şükriye Tutkun, Mustafa Keser-Burcu Güneş, Özdemir Erdoğan-Emre Altuğ, Metin Şentürk-Derya Uluğ, Murat Kekilli-Merve Özbey, Berkay ve Bengü sahne alacak.

Kaynak: AA