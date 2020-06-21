"İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Bülent Serttaş ve Ebru Yaşar izleyiciyle buluştu
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"İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Bülent Serttaş ve Ebru Yaşar izleyiciyle buluştu

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bir ay sürecek Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Bülent Serttaş ve Ebru Yaşar müzikseverlerle buluştu.

21.06.2020 23:27 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:30

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bir ay sürecek Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Bülent Serttaş ve Ebru Yaşar müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

Konserde ilk olarak Serttaş, "İkimiz de Bilemedik" şarkısıyla sahneye çıktı.

Serttaş, "Büyük Türkiye'nin büyük Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her zaman olduğu gibi dar günde de kötü günde de iyi günde de sanat ve sanatçının yanında olduğunuz için sizlere teşekkürlerimi, minnetlerimi sunuyorum. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Serttaş, salgın sonrasında da tekrar buluşmayı ümit ettiğini belirterek, müzikseverlere veda etti.

"Bu Sahilde" isimli şarkısıyla konserine başlayan Ebru Yaşar ise şöyle konuştu:

"Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından sizlerle bizlerin buluşmasına vesile olan kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bizleri dinleyen herkese sonsuz sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Umarım sizler için kıymetli orkestra arkadaşlarımla beraber hazırladığımız şarkılarımıza, sizler de eşlik edersiniz. Hep beraber kıymetli anlar yaşarız, şimdiden iyi eğlenceler diliyorum, sizleri seviyorum. Pandemi sürecinde sağlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha anladık. Dünyaya bir kere daha sağlık ve sıhhat diliyorum."

Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş'ın ardından devam edecek konserlerde, Nükhet Duru-Selami Şahin, Özhan Eren-Orhan Hakalmaz-Ceyhun Çelikten, Hande Yener-Kutsi, Murat Dalkılıç-Gökhan Tepe, Yavuz Bingöl-Hilal Özdemir, Fatih Kısaparmak-Gülay, Zerrin Özer-Ümit Sayın, Melihat Gülses-Sami Özer, Uğur Işılak-Şükriye Tutkun, Mustafa Keser-Burcu Güneş, Özdemir Erdoğan-Emre Altuğ, Metin Şentürk-Derya Uluğ, Murat Kekilli-Merve Özbey, Berkay ve Bengü sahne alacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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