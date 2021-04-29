İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 72 bin 353 TL para cezası uygulandı
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İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 72 bin 353 TL para cezası uygulandı

İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 72 bin 353 TL para cezası uygulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasının bilançosu açıklandı.

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 104 bin 463 kişi sorgulanırken, 72 bin 353 TL para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Uygulamanın bilançosu açıklandı

Uygulama kapsamında 104 bin 463 kişi sorgulanırken, aranan 383 kişi, yoklama kaçağı 171 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde bin 338 gram uyuşturucu madde, 496 adet uyuşturucu hap, 23 adet ruhsatsız tabanca ve 73 adet fişek ele geçirildi.19 bin 94 otomobil ve 132 motosikletin denetlendiği uygulamada 628 araç hakkında işlem yapıldı, 9 araç trafikten men edilerek toplamda 72 bin 353 TL para cezası kesildi. - İSTANBUL

İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 72 bin 353 TL para cezası uygulandı
İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 72 bin 353 TL para cezası uygulandı
İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 72 bin 353 TL para cezası uygulandı
İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 72 bin 353 TL para cezası uygulandı
İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 72 bin 353 TL para cezası uygulandı
İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 72 bin 353 TL para cezası uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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