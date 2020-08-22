İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 268 bin TL para cezası kesildi
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İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 268 bin TL para cezası kesildi

İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 268 bin TL para cezası kesildi İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasının bilançosu açıklandı.

22.08.2020 02:15 | Son Güncelleme: 22.08.2020 02:21

İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 268 bin TL para cezası kesildi

İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bilançosu açıklandı

İSTANBUL - İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasının bilançosu açıklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda akşam saat 19.00-21: 00 saatleri arasında il genelinde gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur" uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulamada, 100 bin 521 kişiye yapılan GBT sorgulaması sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 225 şüpheli ile 79 yoklama kaçağı yakalandı. 7 bin 319 araç ile 81 motosiklet kontrol edildi, 232 araca işlem yapıldı, 48 araç trafikten men edildi, 268 bin 94 lira para cezası kesildi.Denetimlerde, 1524 iş yeri denetlendi, 4 iş yerine işlem yapıldı, 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Ruhsatsız 24 tabanca ve tüfek ile 148 fişek ele geçirilen uygulamada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen paraya el konuldu.

İstanbul 'Yeditepe Huzur' uygulamasında 268 bin TL para cezası kesildi

Kaynak: İHA

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