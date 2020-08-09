İSTANBUL Yavru kediyi Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır kurtardı Yavru kediyi Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır kurtardıİSTANBUL, (DHA)- Trafikten korkup yol kenarındaki bariyerlerin arasına saklanan yavru kediyi Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır kurtardı.

Yavru kediyi Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır kurtardı

İSTANBUL, (DHA)- Trafikten korkup yol kenarındaki bariyerlerin arasına saklanan yavru kediyi Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır kurtardı.

Bahçelievler Belediyesi temizlik ekipleri Atatürk Caddesi üzerinde çalışırken, akıcı trafikten korkup yol kenarındaki bariyerlerin arasına saklanan yavru kediyi fark etti. Belediye ekiplerini denetlemeye çıkan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise bariyerlerin arasında kalan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarılmasını sağladı. Ancak yavru kedi yoldan geçen araçların gürültüsünden ve onun kurtarmaya çalışanlardan korkup park halindeki bir otomobilin altına saklandı. Belediye Başkanı Bahadır, ise tekerlek boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Uzun uğraşlardan sonra yavru kedi tekerleğin boşluğundan çıkarıldı.

'KEDİMİZİ VETERİNER HEKİM ARKADAŞLARIMIZA TESLİM ETTİK'

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır şunları söyledi

'Yavru kediye yardım edelim dedik, tam o esnada kedi park halindeki bir arabanın, lastiği ile jantın arasına girdi. Bizlerde yavru kediyi oradan çıkardık. Kedi hem titriyordu hem de aç,susuzdu. Herhalde hasta, gözlerinde de enfeksiyon var. Yavru kedimizi belediyemizin Veteriner Hekim arkadaşlarımıza teslim ettik. Arkadaşlarımız gereken müdahaleyi gerçekleştirecekler.?

Kaynak: DHA