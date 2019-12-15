: "İstanbul Yarınlar İçin Bir Arada" istişare toplantıları - TBMM Başkanvekili Adan

15.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:37

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin korunması noktasında ortaya konmuş en büyük mühürdür." dedi.

Adan, MHP Fatih İlçe Başkanlığı tarafından Fatih Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "İstanbul Yarınlar İçin Bir Arada" istişare toplantıları kapsamında muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin iki temel problemi bulunduğunu ifade eden Adan, bunlardan birinin fakirliğin tam yıkılamaması olduğunu söyledi. Adan, bir dünya devleti olma noktasında irade ortaya koyan Türkiye'nin çok düşmanı olduğunu anlattı.

Adan, Milli Mücadele yıllarında Mehmet Akif Ersoy'un Kastamonu'da "Biz birliğimizi korursak, umudumuzu kaybetmezsek, devletimizi kurar, yol alır gideriz." sözlerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ben de inanıyorum ki Cumhur İttifakıyla özellikle bazılarının yaptığı birtakım hataları şu anda biraz daha yakinen takip etme imkanına sahibiz. Sanki 15 Temmuz günü polisle iki başçavuş, iki komiser dövüşmüş gibi işi küçülten, 15 Temmuz'un Türk milleti tarafından verilen mücadelesini küçülten bir iradeyle karşı karşıyayız. O irade Türk devletini çökertme iradesidir. Generalin polise, polisin askere kurşun sıktığı Türkiye'yi bizim önümüze getirip koydular. Genelkurmayı bastılar, Milli İstihbarat Teşkilatını bastılar, milletin kalbi Gazi Meclis'i bombaladılar. Bunlar unutturulmak isteniyor. Bütün bunlara 'tiyatro' diyen bir siyasi parti Türkiye'de halen hayatiyetini devam ettirebiliyor."

Adan, Türkiye'nin çok büyük sıkıntılardan geçtiğini vurgulayarak, Yenikapı'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önderliğinde birlik inşa edildiğini söyledi.

Afrin'de dünyanın en modern silahlarının çökertemeyeceği sığınaklar yapıldığını anlatan Adan, şunları kaydetti:

"İstanbul'u karmakarışık hale getirmek, kardeş savaşına sokmak, Türkiye'yi bitirmek noktasında bir irade ortaya çıkmış. Bu iradeye öncülük yapan eşkıya başının manevi evladı 'general' diye hitap edilen dünyanın en güçlü merkezlerinde itibarlı hale dönüştürülmesi ifade edilirken, bir siyasi parti 'Afrin'e girmeyelim, sınır ötesine girmeyelim.' diye irade ortaya koyarken, biz meşru haklarımızı korumak noktasında, şehadeti göze alarak verdiğimiz mücadelede, 'Orayı işgal ediyorsunuz.' diyen bir siyasi partiyle yani PKK'nın siyasi uzantısıyla ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi kader birliği yapmakta. Türkiye, dünyanın en büyük devletinin ortaya koyacağı iradeyi ön plana çıkartarak, kendisini koruma noktasında dünyanın en büyük devleti olduğunu iddia eden bir devletin ve Avrupa'nın desteklerine rağmen Barış Pınarı Harekatı'na karar vermiş, dünyanın en büyük devleti olduğunu ispatlamış ve milletimiz büyük bir teveccühle hükümetin aldığı bu kararın arkasında durmuştur. Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin korunması noktasında ortaya konmuş en büyük mühürdür. Cumhur İttifakı Türk milletinin birlik beraberliğidir, bir menfaat beraberliği değildir. Bölücülerin hendekler nasıl başlarına yıkıldıysa Türkiye Büyük Millet Meclisi de bir gün onların başına yıkılacaktır. Kimse onları kurtaramaz."

- "Biz birlik içinde olacağız"

Celal Adan, fakirliğin Türkiye'nin birliği ve beraberliği ile çözüleceğini dile getirerek, "Biz birlik içinde olacağız, beraberlik içinde olacağız. Sabırlı olun. Cumhur İttifakı'nın ruhu, inancı birlikten yanadır. Cumhur İttifakı'nın gücü, paradan dolayı hiç kimsenin namerdin önünde boyun eğmediği Türkiye'yi yaratacaktır. Bu imkanlara kavuşacağız. Türkiye'nin gücü buna yeter." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MYK üyeleri sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA

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