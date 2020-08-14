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İstanbul Yarı Maratonu'nun kayıt tarihi uzatıldı

Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu'nun kayıt tarihi, katılımcılara kategori değiştirme fırsatı sunmak için uzatıldı.

İstanbul Yarı Maratonu'nun kayıt tarihi uzatıldı
14.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:56

Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu'nun kayıt tarihi, katılımcılara kategori değiştirme fırsatı sunmak için uzatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül'de koşulacak.

Organizasyonda bu yıl 10 kilometre koşularının yapılmayacak olması sebebiyle, bu kategoride başvuruda bulunmuş sporculara yarı maraton koşusu fırsatı sunmak için kayıt tarihi, 17 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoriye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 yarı maraton listesine giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, yeni tip koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde 2 bin 500 atlet ile sınırlı tutulacak.

Kaynak: AA

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