İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atlet Ruth Chepngetich'den dünya rekoru
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İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atlet Ruth Chepngetich'den dünya rekoru

Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor
İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atlet Ruth Chepngetich'den dünya rekoru

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilen yarışı birinci bitiren Chepngetich, 2020'deki 1.04.31'lik derecesiyle dünya rekorunun sahibi olan Etiyopyalı atlet Ababel Yeshaneh'i geride bıraktı.

Erkeklerde İstanbul Yarı Maraton rekoru kırıldı

Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, yarışı birinci sırada tamamladı.

Yarışı, 59.32'lik dereceyle bitiren Kendie, aynı zamanda İstanbul Yarı Maraton rekorunun yeni sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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