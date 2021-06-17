İSTANBUL VE TRAKYA'DA YARIN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
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İSTANBUL VE TRAKYA'DA YARIN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

İSTANBUL VE TRAKYA'DA YARIN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ, İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ, İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgarın da etkili olacağı kaydedilen açıklamada, vatandaşların sel ve su baskınları ile yıldırım düşmesi ve doluya karşı dikkatli olmaları istendi. Yağışın başlama saatinin ise 11.00 sıraları olduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.
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