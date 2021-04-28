İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU; 29 GÖZALTI
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İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU; 29 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul ve Tekirdağ'da sanal ortamda yasadışı bahis oynatan şebekeye operasyon düzenlendi.

İstanbul ve Tekirdağ'da sanal ortamda yasadışı bahis oynatan şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 kişi gözaltına alınırken adreslere yapılan baskınlarda çeteye ait olduğu tespit edilen materyal ve doküman ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, dün İstanbul ve Tekirdağ'da sanal ortamda yasadışı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları oynatan şebekeye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, yapılan baskında 29 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerince şüphelilerin adres ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 38 cep telefonu, 750 sim kart, hafıza kartı, 11 bilgisayar, tablet bilgisayar, 3 USB bellek, 2 harici belek, pos cihazı, 16 banka kartı, 18 para transfer kartı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 188 fişek, kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı mermisi ile 19 bin 600 lira para ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, ele geçirilen materyaller, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU; 29 GÖZALTI
İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU; 29 GÖZALTI
İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU; 29 GÖZALTI
İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU; 29 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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