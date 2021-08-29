İstanbul ve Tekirdağ'da trafik denetim yapıldı
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İstanbul ve Tekirdağ'da trafik denetim yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul ve Tekirdağ'da trafik denetim yapıldı 43 araç sürücüne toplam 18 bin 856 TL RA İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen denetimlerde 43 araç sürücüsüne toplam 18 bin 856 ? cezai işlem uygulandı.

İstanbul ve Tekirdağ'da trafik denetim yapıldı

43 araç sürücüne toplam 18 bin 856 TL RA

İSTANBUL - İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen denetimlerde 43 araç sürücüsüne toplam 18 bin 856 ? cezai işlem uygulandı. 1 araç ise trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla helikopter destekli denetim yapıldı. Dün saat 15.00 ve 17.00 saatleri arasında İstanbul ve Tekirdağ illerinde tehlikeli şerit değiştirme-makas, emniyet kemeri, cep telefonu, emniyet şeridi ihlali konularında gerçekleştirilen uygulamada, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 43 araç sürücüsüne toplam 18 bin 856 ? cezai işlem uygulandı. 1 araç ise trafikten men edildi.

İstanbul ve Tekirdağ'da trafik denetim yapıldı
İstanbul ve Tekirdağ'da trafik denetim yapıldı
İstanbul ve Tekirdağ'da trafik denetim yapıldı
İstanbul ve Tekirdağ'da trafik denetim yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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