İstanbul ve Tekirdağ'da tefecilik operasyonu

İSTANBUL (İHA) - Tekirdağ ve İstanbul'da tefecilik ve yağma suçlarına ilişkin düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce tefecilik ve nitelikli yağma suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Tekirdağ ve İstanbul illerinde ikamet eden 4 şüpheli şahsa yönelik olarak eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında soruşturmaları tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Halil Dağ - Hüseyin Gökçeli/ İHA)