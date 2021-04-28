İstanbul ve Tekirdağ'da 'bahis' operasyonu: 29 gözaltı
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İstanbul ve Tekirdağ'da 'bahis' operasyonu: 29 gözaltı

İstanbul ve Tekirdağ'da 'bahis' operasyonu: 29 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda, spor müsabakaları üzerine yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheli yakalandı.

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda, spor müsabakaları üzerine yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheli yakalandı. Operasyonda 19 bin 600 TL, biri kuru sıkı olmak üzere 3 ruhsatsız tabanca, 18 adet dijital para kartı ve dokümana el konuldu.

Bakırköy Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, futbol başta olmak üzere diğer spor branşlarındaki müsabakalar üzerine yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüpheliler hakkında yakalama kararı verildi. Söz konusu soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu dün sabah saatlerinde İstanbul ve Tekirdağ'da eş anlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 29 şüpheli yakalanırken, operasyonda 19 bin 600 TL, biri kuru sıkı olmak üzere 3 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 188 fişek, 750 SİM kartı, 38 cep telefonu, 1 hafıza kartı, 11 bilgisayar, 1 tablet, 3 harici bellek, 16 banka kartı ve 18 adet dijital para kartı ve dokümana el konuldu. Gözaltına alınan zanlılar ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polis, şüphelilerin son 6 ayda yüklü miktarda haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.

Yakalanan kişilerin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

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İstanbul ve Tekirdağ'da 'bahis' operasyonu: 29 gözaltı
İstanbul ve Tekirdağ'da 'bahis' operasyonu: 29 gözaltı
İstanbul ve Tekirdağ'da 'bahis' operasyonu: 29 gözaltı
İstanbul ve Tekirdağ'da 'bahis' operasyonu: 29 gözaltı
İstanbul ve Tekirdağ'da 'bahis' operasyonu: 29 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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