İstanbul ve Moskova'nın Belediye Başkanları Buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in davetlisi olarak geldiği Moskov'da, Sovyanin ile Moskova Belediye binasında bir araya geldi. Topbaş'a Türkiyenin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz eşlik ediyor.



Görüşmede Moskova Belediye Başkanı şöyle konuştu;



"Böyle büyük bir şehrin belediye başkanını burada ağırlamak bizim için çok önemli. İstanbul gerçekten dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesi.



2 sene önce başlattığımız bu yakın dostça ilişkimizin devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. 2 sene önce bazı olumsuz olaylar oldu ve ilişkilerimize ara vermek zorunda kaldık. Ama bu zamanların geride kaldığını düşünüyoruz, karşılıklı olarak ticari ve kültürel alanda birbirimizi tamamlayarak ileriye bakacağız. "



İstanbul Büyük Belediye Başkanı ise şöyle konuştu;



"Ben teşekkür ederim bu dostluğunuza. Siz Moskova Belediye Başkanı olarak ben de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki kadim medeniyetin temsilcileriyiz. Sadece kendi ulusumuzun şehirleri değil dünya şehirleri, dünyaya açık şehirler. Genelde sorunlarımız aynı, çözüm yolları belli, bunlarla ilgili paylaşımlarımız bize halkımıza daha fazla hizmet verme imkanı sağlayacaktır. Arzumuz yaşayan halkımızın mutlu olmasıdır, kentte yaşadığından dolayı mutluluk duymasıdır. Bundan 5 yıl önce daha sık geliyordum, bu son gelişimde gerçekten kutluyorum bir mimar olarak söylüyorum, çok başarılı yapılar yapmışsınız, gayet temiz bir şehir, insanların yüzü gülen bir şehir görüyorum."



Topbaş forumda "kentsel yığılma" konulu bir de konuşma yapacak. - Kaçmaz