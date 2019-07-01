İstanbul ve Mersin'de kaçakçılık operasyonu

İstanbul ve Mersin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vücut geliştirme sporcularının kullandığı kas geliştirme ilaçlarının sahtesinin üretilip satıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, 19 Haziran'da İstanbul ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 3 bin 107 steroid içerikli ilaç, 424 hap, 94 boş şırınga, 80 ilaç hologramı, 100 ilaç kutusu, 41 etiket, 11 bin 700 ilaç prospektüsü ve içeriği henüz belirlenemeyen 15 litre sıvı ele geçirildi. Adreslerde bulunan Zülfikar A., Gökberk A., Ali S. ve Ömer Faruk D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA