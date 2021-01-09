İstanbul ve Marmara Bölgesi için "kuvvetli yağış" uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul ve Marmara Bölgesi için "kuvvetli yağış" uyarısı

09.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 09.01.2021 10:42
İstanbul ve Marmara Bölgesi için

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde bugün ve yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde bugün ve yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Bölgesi'nde hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Balıkesir'in kuzey ve batı ilçeleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde de çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Metin Oktay Samet Aybaba İsmail Kartal Tolga Ciğerci Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kocaeli Hisarcık Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul ve Marmara Bölgesi için "kuvvetli yağış" uyarısı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 10:44:59. #1.15#
title