İstanbul ve Londra'da eş zamanlı 15 Temmuz gösterisi

İstanbul DHA - İSTANBUL ve Londra'da eş zamanlı 15 Temmuz "flash mob" etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca 15 Temmuz anma programları kapsamında saat 18.00'da İstanbul ve Londra'da eş zamanlı olarak "flash mob" etkinliği düzenlendi. Etkinliğin İstanbul ayağı Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleşti. Gösteri çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.





Kaynak: DHA