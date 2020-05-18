İstanbul ve Kocaeli'nin sınır noktasında çıkan yangında lokanta kullanılamaz hale geldi
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İstanbul ve Kocaeli'nin sınır noktasında çıkan yangında lokanta kullanılamaz hale geldi

Sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin tam sınır bölgesinde yer alan Şekerpınar Organize Sanayi Bölgesinin girişinde yer alan bir lokantada yangın çıktı.

İstanbul ve Kocaeli'nin sınır noktasında çıkan yangında lokanta kullanılamaz hale geldi
18.05.2020 09:35 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:35

Sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin tam sınır bölgesinde yer alan Şekerpınar Organize Sanayi Bölgesinin girişinde yer alan bir lokantada yangın çıktı. Çıkan yangının dumanı İstanbul ve Kocaeli'nin çeşitli noktalarından görülürken iki kentinde itfaiye ekibi alevleri kontrol altına alabilmek için seferber oldu.

GÖNÜLLÜ İTFAİYE MÜFREZESİ'DE YANGIN İÇİN BÖLGEYE GELDİ

Saat 05.15 sıralarında Kocaeli ile İstanbul sınırında yer alan Şekerpınar Organize Sanayi Bölgesinin girişinde yer alan bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına çevredeki iş yerlerinde çalışanlar müdahale etmek isteseler de alevler izin vermedi. İhbar üzerine İstanbul'dan Tuzla, Orhanlı, Organize Sanayi Bölgesi(OSB) itfaiye ekipleri belirtilen adrese giderken öte yandan Kocaeli'den gelen Gebze ve Merhum Mustafa Kabaca Mollafenari Gönüllü İtfaiye Müfrezesi'de yangını kontrol altına almak için seferber oldu. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldıktan sonra uzun süre soğutma çalışması yaptı.

KURAN-I KERİM KÜLE DÖNEN LOKANTADAN YANMADAN ÇIKARTILDI

Çıkan yangında lokanta küle dönerken içeride yer alan bir Kuran-ı Kerim'in sayfaları ayrıldı fakat yanmadı. Çevresinin yandığı ancak tamamının yanmadığı görülen Kuran-ı Kerim'i itfaiye eri araca bıraktı. Diğer taraftan küle dönen lokantadan çıkartılan üç mutfak tipi tüpte güvenli bölgeye alındı. Çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Polis yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

LOKANTADA ÇIKAN YANGINDA FACİA UCUZ ATLATILDI

Organize Sanayi Bölgesinin tam girişindeki lokantada çıkan yangında yürekler ağza geldi. İçeride ve çevresinde kimsenin olmayışı facianın önüne geçerken lokantaya yakın noktada yer alan dev lojistik depolarına da alevlerin sıçramaması itfaiye ekiplerinin zamanında ve doğru müdahalede bulunduğunu gözler önüne serdi.

(Hanifi Bayar/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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