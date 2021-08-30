İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak bekleniyor
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İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak bekleniyor

İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nin, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nin, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde, zamanla bölge genelini kapsayarak yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğulu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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