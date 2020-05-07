İstanbul ve Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 kişi tutuklandı
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İstanbul ve Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 kişi tutuklandı

İstanbul ve Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 kişi tutuklandı
07.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:46

İstanbul ve Kırklareli'nde düzenlenen 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İstanbul ve Kırklareli'nde düzenlenen 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik, 21 Nisan ile 4 Mayıs arasında 6 ayrı operasyon düzenledi.

İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Sultangazi ilçeleri ile Kırklareli'nde gerçekleştirilen operasyonlarda, 1'i yabancı uyruklu 20 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 37 kilogram esrar, 22 kilogram marihuana, 11 kilogram metamfetamin, 5 kilogram eroin, 500 gram bonzai, 250 gram kokain, 600 gram uyuşturucu madde çoğaltmakta kullanılan katkı maddesi, 270 uyarıcı hap, 3 hassas terazi ve 120 bin lira ele geçirildi.

Uyuşturucular tuvaletin havalandırma boşluğunda bulundu

Polis kamerasına yansıyan operasyon görüntülerinde, Sultangazi'de bir eve düzenlenen baskında tuvaletin havalandırma boşluğuna iple sarkıtılmış uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar görülüyor.

Ayrıca operasyonlarda ele geçirilen 22 kilogram marihuananın Meriç Nehri üzerinden yurda sokulduğu, yapılan takip sonrası Kırklareli'nde yakalandığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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